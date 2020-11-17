Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi

17.11.2020 14:56
Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yerel yönetim toplantıları kapsamında köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yerel yönetim toplantıları kapsamında köy muhtarları ile bir araya geldi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantılara merkeze bağlı köy muhtarları ve partililer katıldı. Pandemi süreci nedeniyle 7 ayrı toplantıda köy muhtarlarıyla buluşan Başkan Mustafa Alkayış, muhtarların beklentilerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Başkan Alkayış, "AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak merkez ilçemize bağlı bütün köy muhtarlarımız ile bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Pandemi süreci dolayısıyla muhtarlarımız ile 7 ayrı grup halinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Muhtarlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda köylerimize yapılmış hizmetleri ve yapılacakları tek tek değerlendirdik. Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde merkez ilçemizdeki 7 il genel meclis üyemizin yedisi de halkımızın teveccühü ile partimizden seçilmiş bulunmaktadır. İl genel meclisi üyelerimizde merkez köylerimizi 7 ayrı bölgeye ayırarak hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. İl Genel meclisimiz tarafından 2021 yılı plan ve bütçe görüşmelerinin yapılmasıyla bizlerde muhtarlarımızla bir araya gelerek önümüzdeki yılın planlama istişarelerini gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız her toplantıya o bölge ile ilgili çalışmaları yürüten il genel meclisi üyemizde iştirak ediyorlar. Merkez ilçe yerel yönetimler başkanlığımızın organizesinde maske mesafe hijyen kuralları gözetilerek programlarımızı sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yaptığımız çalışma kapsamında partimizin 18 yıllık iktidarı sürecinde temel devlet hizmetlerinin bütün köylerimize ulaştığını, hükümetimizin icraatlarının her köyümüze ulaştığını ve devasa sorunların çoğunluğunun çözüldüğüne şahitlik ediyoruz. Altyapı, üstyapı, kanalizasyon, içme suyu, çöp toplama hizmetleri gibi ana hizmetlerin yüzde 97'ler oranında halledildiğini gözlemliyoruz. Bundan sonrada yapacağımız çalışmalar ile hizmet kalitesini daha da arttırarak eksik kalan kısımları tamamlayarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerden istediği de şehir merkezlerindeki hizmet kalitesini köylerimizde de aynı şekilde görmektir. O yüzden il genel meclisi üyelerimiz yapılacak hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine ulaştırılması için yoğun bir çalışma sarf ediyor" dedi. - ADIYAMAN

Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi
Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi

Adıyaman Merkez, Mustafa Alkayış, AK Parti, yerel, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
"Akşam haberimiz olur" diyen Bilim Kurulu Üyesi Özlü muhtemel kısıtlama kararlarını duyurdu         
14:25
Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı         
14:14
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar         
11:40
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei