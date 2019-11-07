Son Dakika Haberleri: Başkan Aloğlu: "Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz"
Son Dakika Ekonomi Başkan Aloğlu: 'Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz'

Başkan Aloğlu: "Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz"

6 saat önce

Dış ticarete ivme kazandırmak için Almanya'da görüşmelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)'in başkanı, Yunusemre Belediyesi ve MTSO meclis üyesi Ayberk Aloğlu, olumlu sonuçlarla Manisa'ya dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Aloğlu:

Dış ticarete ivme kazandırmak için Almanya'da görüşmelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)'in başkanı, Yunusemre Belediyesi ve MTSO meclis üyesi Ayberk Aloğlu, olumlu sonuçlarla Manisa'ya dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Almanya gezisini değerlendiren EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, "Pasif ticaret ile ancak karnınızı doyurabilirsiniz! Aktif ticaret ile malı alıcıyla buluşturmak için mesafeler kat edip, bedenen ve zihnen yorulup ve en önemlisi ailenizden-vaktinizden fedakarlıkta bulunup kendi pazarımızı oluşturma kaygısıyla çıktığımız bu yolda verimli sonuçlar almanın mutluluğu ile şehrimize dönüyoruz. Ülkemize zor günlerde alan açmak, şehrimize imkan sağlamak amacıyla bundan sonraki faaliyetlerimiz de bu yönde olacaktır. Ticarette süreklilik ve güven esastır. Biz de ilişkilerimizi sürekli ve güvenli hale getirip özelde üyelerimizi, genelde şehrimizi marka yapma çabasındayız." dedi.


Almanya'da dört şehirde gerek aracılarla gerekse doğrudan alıcılarla görüşmeler içerisinde olduklarını kaydeden Aloğlu, "Almanya'da mağazalaşmak, şirket açmak, kredilendirme bilgileri, oturum hizmeti, muhasebeleştirme işlemleri, ürün ve kira konusunda maliyet bilgilendirmeleri hakkında danışmanlık hizmeti veren bir şirketle ücretsiz olarak anlaşmaya vardık. Almanya'da ticaret yapan aracılarla iletişime geçilmesi üzere EGEİD üyelerimizin faaliyet alanlarını içeren listemizi şirket sahiplerine ve aracı şirketlere teslim ediyoruz. İyi anlaşmalar yaptık, bereketli pazarlar bulduk. Allah hepimiz için hayırlısını yazsın. Ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Almanya, Manisa, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 yenildi
Anneden kask takmayan oğluna "polise yakalatmalı" doğum günü sürprizi Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aloğlu: "Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]