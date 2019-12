Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, engellilerle bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini yerinde dinledi.



EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Özhan ve Kürşat Hatipoğlu ile beraber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek engelli öğrencilerle bir araya geldi. Fizyomed Rehabilitasyon Okulundaki öğrencilerle beraber muhabbet eden ve kırtasiye malzemeleri hediye eden ekip, öğrencilerin isteklerini not ettiler. Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmek için ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında onların farkındalığını arttırmak amacıyla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle şehrimizde bulunan rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerimizi takdim ettik. Her birimiz engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor ve bu doğrultuda engellilerin engelini kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ege İhracatçılar Derneği yönetim kurulu olarak tüm engelli kardeşlerimize saygı ve sevgiler sunar, başarı ve huzur dileriz" dedi. - MANİSA