Son Dakika Haberleri: Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi

6 saat önce

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, engellilerle bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi, System.String[]

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, engellilerle bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini yerinde dinledi.


EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Özhan ve Kürşat Hatipoğlu ile beraber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek engelli öğrencilerle bir araya geldi. Fizyomed Rehabilitasyon Okulundaki öğrencilerle beraber muhabbet eden ve kırtasiye malzemeleri hediye eden ekip, öğrencilerin isteklerini not ettiler. Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmek için ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında onların farkındalığını arttırmak amacıyla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle şehrimizde bulunan rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerimizi takdim ettik. Her birimiz engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor ve bu doğrultuda engellilerin engelini kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ege İhracatçılar Derneği yönetim kurulu olarak tüm engelli kardeşlerimize saygı ve sevgiler sunar, başarı ve huzur dileriz" dedi. - MANİSA

Dünya Engelliler Günü, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]