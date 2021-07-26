Başkan Alper Taban'dan İnegölspor'a ziyaret - Son Dakika

Çalışmalara başlayan İnegölspor'u ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oyunculara baklava ikram ederek başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Bordo Beyazlı ekip İnegölspor'u, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve ilçe yöneticileri ile birlikte kulüp tesislerinde ziyaret etti.

İNEGÖL ŞEHRİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNİZE İNANIYORUM

Antrenman öncesi açıklama yapan kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Yeni sezonumuz inşallah sakatlıksız, belasız geçer. İnşallah Covidsiz bir sezon geçiririz. İnegölspor formasını, armasını, İnegöl şehrini en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum." dedi.

HER YENİ BİR BAŞLANGIÇ YENİ UMUTLAR DOĞURUYOR

Ziyaret esnasında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni umutlarla başlanan sezonun hayırlı olmasını dilerken tüm şehrin kenetlendiğini iletti. Başkan Alper Taban açıklamasında,"Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Her yeni bir başlangıç nihayetinde yeni umutlar yeni beklentiler doğuruyor. Şehrimiz önemli bir şehir. İnegölspor şehirde kıymet üreten, değer üreten bir futbol takımı ve markası. Bu sezonda sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bu sene Kani başkanımızın ve ekibinin 2. sezonu. İnşallah yeni başarılara, yeni güzelliklere imza atmalarını diliyorum. Tabiî ki başarmak için mutlaka çok çaba harcamak ve gayret etmek lazım. Yani böyle hamasi duygularla, sözlerle olacak bir şey değil. Vazife sizlerde. Beklentinin açıkçası yüksek olduğunu ben öngörüyorum. Ancak tabi genç bir ekibimiz var. Genç bir kadromuz var. Allah'ın izniyle başarılar elde edeceğini ümit ediyorum. Hepinize ben kolaylıklar diliyorum. Her zaman için sizlerin yanınızdayız. Sağ olsun çok güzel bir teknik ekibimiz var. Allah razı olsun, onlar da gayretle çalışıyor. Sizlerin de inşallah gayretiyle ve katkılarıyla, taraftarlarımızın desteğiyle, şehrimizin de takımına sahip çıkmasıyla bu sezon inşallah güzellikler yaşayalım istiyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından oyunculara baklava ikram edilirken Başkan Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve kulüp yöneticileri ile bir arada sezonun ilk antrenmanını izledi.