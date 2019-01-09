Başkan Altay 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluşacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ağırlayacak.

Başkan Uğur İbrahim Altay, program kapsamında Konya merkezin yanı sıra 28 ilçede faaliyet gösteren basın kuruluşları, dernekleri ile gazete, televizyon, radyo, dergilerin yanı sıra haber internet sitelerinin yöneticileri, yazarları ile çalışanlarını bir araya getirecek.

Başkan Altay, mesai mefhumu gözetmeden çalışan gazetecilerin, önemli bir görevi yerine getirdiğini aktararak, gazetecilerin şehir, ülke ile dünya gündemine ilişkin takipleri ve kamuoyunu bilgilendirme emeklerinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı ise şöyle: "Gazetecilik, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan özel bir meslek. Basınımız da geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, internet ortamında da etkinliğini her geçen gün artırmakta, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. Konya basınımızın son yıllarda gazetecilik, dergi yayıncılığı, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstererek ülkemizde saygın bir yere gelmesi de bizleri ayrıca memnun etmektedir. Milletimizin haber alma hakkı adına cefakârlıkla, fedakârlıkla gecesini gündüzüne katıp, devletinin ve bayrağının yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı, 10 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.