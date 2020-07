Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk kahramanlığıdır" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına bir an dahi düşünmeden cevap veren milyonların; canlarını tanklara, uçaklara, helikopterlere ve en ağır silahlara siper ederek kazandığı zaferin çok büyük bir halk kahramanlığı olduğunu söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu zaferin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca karşı koyuşunun dördüncü yıl dönümünü yaşıyoruz. Dini bir kisve altında genç dimağları en zayıf noktalarından yakalayarak zehirleyen, amaca ulaşma mücadelesinde her yolu mubah gören FETÖ, dünyanın görmüş olduğu en girift ve en tehlikeli terör örgütlerinden biridir. 15 Temmuz'da devletin istikbalini, milletin istiklalini hedef seçen bu şer güçlerin oyunu, tüm dünyanın basiret ve cesaretine hayran kaldığı, büyük devlet adamı ve büyük halk kahramanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bozulmuştur. Bir televizyon kanalından 'Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum' çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız, o gece eşi benzeri bulunmayan bir mücadele başlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın çağrısına bir an dahi düşünmeden cevap veren milyonların; canlarını tanklara, uçaklara, helikopterlere ve en ağır silahlara siper ederek kazandığı zafer, çok büyük bir halk kahramanlığıdır. Koca yürekli silahsız bir millet, her dakikası önceden planlı büyük bir oyunu cadde ve meydanlarda al kanlarını akıtarak bozmuştur. Topraklarını dört bir taraftan kuşatan emperyalist güçlere karşı bir asır önce 'Ya istiklal, ya ölüm' parolası ile kurtuluş mücadelesi başlatıp zaferle sonuçlandıran dedelerin torunları, 15 Temmuz 2016 gecesi aynı şeyi yapmış, canlarını istiklallerine feda etmişlerdir. Bu millet tarihteki şanlı geçmişinden ilham alarak mazlumların hamisi, zalimlerin korkusu olmaya devam edecektir. Konya, tüm milletimizin ortak yazmış olduğu bu büyük zaferin en önemli halkalarından biri olmuştur. Başkomutanın çağrısı üzerine kısa bir sürede tüm kritik güvenlik noktalarını kuşatan ve ardından meydanları dolduran on binler, meydanı hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Bundan dolayı hemşehrilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz böyle devam ettiği sürece bayrağımız asla inmeyecek, ezanlar dinmeyecektir. Bizlere düşen; şehitlerimizin aziz hatıralarına ve vatan topraklarına her daim sahip çıkmaktır. Yeni nesillere 15 Temmuz'da milletimize yapılan hainliği, vatanı uğruna şehit düşen 251 vatan evladını anlatmak; 15 Temmuz'u asla unutmamak ve unutturmamaktır. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle Mevlana Meydanı'nda her yıl on binlerce hemşehrimizin katılımı ile yaptığımız programları gerçekleştiremeyeceğiz ama aynı gurur ve coşkuyla kısıtlı katılımla programlar yapacak, sabaha kadar nöbette olacağız. Hemşehrilerimizi 15 Temmuz coşkumuzu bu yıl televizyonların ve sosyal medya hesaplarımızın canlı yayınlarından takip etmeye davet ediyorum. Bu vatan için kahramanca mücadele eden; kanını, canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi. - KONYA