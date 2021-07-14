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Başkan Altay: "15 Temmuz darbeye karşı destansı mücadelenin adıdır" - Son Dakika

Başkan Altay: "15 Temmuz darbeye karşı destansı mücadelenin adıdır"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:33
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin her döneminde zulme başkaldıran, hürriyeti uğruna canından geçen aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi "Ya hürriyet ya şahadet" parolası ile meydanlarda cansiperane bir mücadele verdiğini belirterek, "15 Temmuz darbeye karşı...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin her döneminde zulme başkaldıran, hürriyeti uğruna canından geçen aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi "Ya hürriyet ya şahadet" parolası ile meydanlarda cansiperane bir mücadele verdiğini belirterek, "15 Temmuz darbeye karşı verilen destansı mücadelenin adıdır" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Devletimize kast eden hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. 251 vatandaşımızı şehit verdiğimiz, 2 binin üzerinde vatandaşımızın yaralanarak gazi olduğu o geceyi dünya durdukça unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece 81 ilde tüm vatandaşlarımız tek yürek olmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara akın etmiştir. Devletimizin bekasına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden FETÖ terör örgütünün hain planları, milletimizin feraseti ve cesareti sayesinde boşa çıkartılmış ve yeni bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Tarihin her döneminde zulme başkaldıran, hürriyeti uğruna canından geçen aziz milletimiz; 15 Temmuz gecesi de 'Ya hürriyet ya şahadet' parolası ile meydanlarda cansiperane bir mücadele vermiştir. İman dolu gönülleri ile benzersiz bir destan yazan milletimizin karşısında, tanklar, helikopterler, uçaklar çaresiz kalmış; devletimize, milletimize karşı kurulan kirli tuzak boşa çıkmıştır. Milyonlarca kahraman yürek, o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturmak adına kendilerini kurşunların, tankların önüne atmıştır. O gece şehit olan vatandaşlarımızı, bu toprakları mukaddes vatan haline getiren tüm şehitlerimiz gibi hiç unutmayacak, ebediyen isimlerini ve hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Darbeye karşı verilen destansı mücadelenin adı olan 15 Temmuz'un yıldönümünde cesaretle şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Bu vesileyle omuz omuza meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğumuz tüm kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah milletimize bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın."

"Konya nöbette olacak"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya'da yapılacak programlar 12.00'da Konya Şehitliği ziyareti, 12.30'da Sultan Selim Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında 13.30'da Mevlana Meydanı ile Alaaddin Tepesi arasında bayraklı bisiklet turu, 14.00'da Kılıçarslan Şehir Meydanı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde 15 Temmuz konulu 3D video, maping show, hologram ve videowall gösterimleri yapılacak. 15 Temmuz destanının Konya'daki ana programı ise Mevlana Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar, mehter konseri, 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimlerinin olacağı programda 21.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişleri naklen yayınlanacak. Program kapsamında Orhan Hakalmaz ve Arslanbek Sultanbekov konserleri; Bekir Develi'nin söyleşisi, İhsan Genç'in şiir dinletisi ile Hafızlar Topluluğunun ilahi dinletileri yer alacak. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve tramvaylar 15 Temmuz Perşembe günü saat 18.00 ile 16 Temmuz Cuma günü saat 06.00 arası ücretsiz hizmet verecek. Seferler ana arterlerde 16 Temmuz sabahına kadar devam edecek. - KONYA

Başkan Altay: 15 Temmuz darbeye karşı destansı mücadelenin adıdır
Başkan Altay: 15 Temmuz darbeye karşı destansı mücadelenin adıdır

Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay: '15 Temmuz darbeye karşı destansı mücadelenin adıdır' - Son Dakika


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