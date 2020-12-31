Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, yeni tip koronavirüsle mücadele içinde geçen 2020 yılında 31 ilçede yatırımların devam ettiğini belirtti.

Belediye olarak salgınla mücadelede Konya modeli ortaya koyduklarını ifade eden altay, şunları kaydetti:

"Gerek sosyal desteklerimiz, gerek önleyici faaliyetlerimiz, gerekse zorlu süreçte yatırımlarımızla hemşehrilerimizin yanında olduk. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerinin taşınması, Millet Bahçesi, Mevlana Çarşısı'nın yıkılması, Aladdin Tepesi çevresindeki binaların cephe sağlıklaştırması ve 31 ilçemizde altyapı çalışmalarımızla 2020 yılını başarıyla tamamladık. Salgının en pik döneminde bile toplu ulaşım doluluk oranımızı en alt seviyede tuttuk."

"Umudumuzu hiç kaybetmedik"

Altay, 2021 yılında da önemli birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Umudumuzu hiç kaybetmedik. Ne zaman ihtiyacımız olsa sizleri yanımızda hissettik. Dualarınıza ve desteklerinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, 2021 yılı hepimiz için hayırlar getirsin. Ülkemiz ve şehrimiz yeni yılda sağlık, bereket ve huzurlu günler görsün inşallah. Bu vesileyle her yaştan hemşehrimin yeni yılını tebrik ediyorum, özellikle çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. 2020'de en çok sizlerle birlikte olamamanın hüznünü yaşadık. İnşallah 2021'de sağlıklı günlerde doya doya hasret gideririz. Bu sene virüs ve diğer nedenlerle ebediyete uğurladığımız tüm hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."