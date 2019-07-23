Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
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Başkan Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Basın; milletin sesi ve vicdanı olması sebebiyle çok önemli bir misyonu yerine getirmekte, kamusal güç olarak toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmektedir. Yazılı, işitsel, görsel kanallar ile internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan medyamız; şehirlerimizin ve ülkemizin gelişimine, vatandaşlarımızla devlet arasındaki iletişime katkıda bulunmaktadır. Basın kuruluşlarımızın, tarafsız ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken; ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri gözeterek mesleğin gerektirdiği ahlaki değerlerle sorumlu yayıncılık anlayışı üstlenmeleri son derece önemlidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında ve sonrasında darbecilere karşı duran, milletinin yanında yer alarak medyamız, bunu tüm dünyaya göstermiştir. Gece gündüz demeden, kolay-zor ayrımı yapmadan, zaman mefhumu gözetmeden gayretle çalışan basın mensuplarımıza bir kez daha şehrimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyor; basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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