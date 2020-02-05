Başkan Altay: "Afet ve deprem için her zaman hazırlıklı olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Afet ve deprem için her zaman hazırlıklı olmalıyız' - Son Dakika

Başkan Altay: "Afet ve deprem için her zaman hazırlıklı olmalıyız"

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde muhtarlara yönelik ilk yardım ve deprem eğitimi veriyor.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde muhtarlara yönelik ilk yardım ve deprem eğitimi veriyor.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ilk olarak Selçuklu, Karatay ve Meram muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Deprem riskinin en az olduğu şehirde yaşıyoruz belki ama Ilgın ve Akşehir birinci derecede deprem bölgesi. Dolayısıyla risk her zaman var" şeklinde konuştu.


"Bizler şehrimizden sizler mahallelerinizden sorumlusunuz"


Yaşanabilecek bir deprem için tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Bir taraftan yapı stokunun yenilenmesi, bir taraftan deprem sonrasıyla ilgili hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bizler belediye başkanları olarak şehrimizden sizler de mahallelerinizden sorumlusunuz. Onun için bizlerin bilgili olması lazım. Bu eğitim aslında bir bilinçlenme eğitimi. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. İlk yardım konusunda neler yapabileceğimiz ve Allah korusun bir afet olduğunda nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili bir eğitim alıyoruz. Burada edindiğimiz bilgileri çevremize de aktarmamız lazım. Bizler yine itfaiye teşkilatımızla profesyonel olarak bu işi yapmak için bir çalışma yürütüyoruz. Tüm itfaiye personelimizi ve belediye çalışanlarımızı eğitiyoruz. Sivil toplum kuruşlarıyla da iş birliği faaliyetleri yürütüyoruz ama vatandaş, belediye başkanı, muhtar olarak bizim de bilmemiz gereken konular var. Bunu da burada öğrenmiş olacağız" ifadelerini kullandı.


Muhtarlara metro ve Konya banliyösü projeleri hakkında bilgilendirmede de bulunan Başkan Altay, daha sonra Konya Muhtarları Dernek Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarları Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarları Dernek Başkanı Hacı Ali Eken, Meram Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir'e ve eğitime katılan muhtarlara sertifikalarını verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 9 bölgede bin 154 muhtara ilk yardım ve deprem eğitimi vermeyi sürdürecek. - KONYA

Deprem, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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