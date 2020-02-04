Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak metro, banliyö, Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak metro, banliyö, Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı başkanlığında toplanan İl Yönetim Kurulu toplantısında partililerle bir araya geldi.


Toplantıda, Konya tarihinin en büyük devlet yatırımı olan metro projesinin önemini, şehre kazanımlarını ve projede gelinen son noktayı anlatan Başkan Altay, banliyö hattı, Karatay ve Eski Sanayinin taşınması, yeni raylı sistem yatırımları ve açılacak caddeler hakkında da bilgi verdi. Konya'nın marka değerini artırmak için birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da toplantıya katılan Başkan Altay'a teşekkür ederek, çok sayıda önemli yatırımın devam ettiği Konya'nın geleceğe çok güçlü hazırlandığını ifade etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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