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Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu

06.08.2021 11:37
Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Muhtarlar Buluşması" programı kapsamında Akşehir ilçesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Muhtarlar Buluşması" programı kapsamında Akşehir ilçesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik yürüttüğü "Konya Muhtarlar Buluşması" Akşehir ilçesindeki muhtarların katılımıyla devam etti. Konya Panorama Müzesi'nde Akşehir muhtarlarıyla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Buluşması programlarıyla muhtarlar arasında kaynaşma ortamının oluşmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Büyükşehir Yasası ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Bu kadar büyük bir coğrafyada Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle alt yapı hizmetlerinde ciddi işler yürütüyoruz. Akşehir'i, hem büyüklüğünden dolayı hem coğrafi konumundan dolayı; asıl önemlisi içinde bulundurduğu nitelikli tarihi eserlerden dolayı çok önemli bir turizm potansiyeli olarak görüyoruz. Akşehir'deki önceliğimiz restorasyonları tamamlamak, sokak dokularını ortaya çıkarmak ve biraz ticari fonksiyonlar eklemek, Afyon yolundan geçen insanların Akşehir içinde şöyle bir dolaşmasını sağlayabilmek. Akşehir'de tarihi eserin yanında; kendine ait de bir şehir kültürü var. Tarihten itibaren çok önemli bir şehir" dedi.

"Marka değeri yüksek bir Akşehir oluşturmaya çalışıyoruz"

Akşehir'in markalaşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Altay, "İnşallah hep birlikte bu dönemin sonunda marka değeri çok daha yüksek bir Akşehir oluşturmaya çalışıyoruz. Konya için bir Turizm Master planı yaptık. Bunun en önemli ayaklarından biri Akşehir. Akşehir'in varlığı bunu hak ediyor. Bunun haricinde de 8 yıldır alt yapı konusunda önemli işler yürütüyoruz. Sizler de bu konuda bizim en büyük destekçilerimizsiniz. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilçelerimiz, mahallelerimiz için çok daha güzel işler yaparız" şeklinde konuştu.

Programa Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Akşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hurşit Sun da katıldı. Konya Muhtarlar Buluşması programında muhtarlar, rehberler eşliğinde İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konya Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, Kalehan Ecdat Bahçesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki tüm muhtarlara şehir merkezinde programlar düzenlemeye devam edecek. Ayrıca merkezdeki muhtarlar da Beyşehir ve Akşehir ilçelerini ziyaret edecek. - KONYA

Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu
Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu

Uğur İbrahim Altay, Akşehir, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika


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