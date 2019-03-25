Başkan Altay Alışveriş Merkezlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, iki farklı alışveriş merkezinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte alışveriş merkezlerine gelen vatandaşlara çiçek takdim eden Altay, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına destek istedi.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Altay, 31 Mart'ın Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı önemli bir seçim olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin daha güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.