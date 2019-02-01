Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Aykent İrşad Camisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Altay, Aykent İrşad Camisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve Meclis üyeleriyle birlikte Aykent Ayakkabıcılar Sanayi İrşad Camisi'nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay, Aykent İrşad Camisi'nde Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve Meclis üyeleriyle birlikte Aykent Ayakkabıcılar Sanayi İrşad Camisi'nde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde bulunan İrşad Camisi'nde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve meclis üyeleriyle birlikte Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve cemaatle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Altay, "Aykent Ayakkabıcılar Sanayimizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Şimdi de hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Memleket İşi Gönül İşi sloganımızla hep birlikte şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini sürdüren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

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