Başkan Altay bayram sonrasındaki ilk cumada vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Altay bayram sonrasındaki ilk cumada vatandaşlarla buluştu

06.05.2022 15:08
Başkan Altay bayram sonrasındaki ilk cumada vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Marangozlar Sanayii'ndeki Ağaç İşleri Sanayii Camii'nde esnafla vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu'nun da katıldığı buluşmada Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve cemaatle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vatandaşların Cumasını tebrik eden Başkan Altay, "Geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayından sonraki ilk Cuma buluşmamızı Marangozlar Sanayii'ne yaparak esnafımızı da ziyaret ettik. Cuma buluşmalarımız sayesinde hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyor hem de hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleme fırsatı buluyoruz. Dualarıyla ve destekleriyle her zaman yanımızda olan, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi adına gayret gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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Selçuklu, Altay, Konya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay bayram sonrasındaki ilk cumada vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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