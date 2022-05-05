Başkan Altay Belediye çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Altay: "Konya Modeli Belediyecilik Anlayışıyla Hep Birlikte Şehrin Çehresini Değiştiriyoruz"

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya'nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz. Yıllardır konuşulan Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu aile sadece Büyükşehir Belediyesi'nden oluşmuyor. İlçe belediyelerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. Konya'nın eksiklerini tamamlamak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Hep birlikte sorunları tespit ediyoruz, hep birlikte çözüyoruz. İnşallah bundan sonra da Konya'yı hep birlikte çok güçlü yarınlara hazırlamak için gayret edeceğiz." dedi.