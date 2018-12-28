Başkan Altay Belediye Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru'nun da bulunduğu Cuma Buluşması'nda cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Altay, "Dualarıyla ve destekleriyle her zaman yanımızda olan ve şehrimizin geleceği adına gayret gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.