Son Dakika Haberleri: Başkan Altay Belediye Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Altay Belediye Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Belediye Camii'nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay Belediye Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]

Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru'nun da bulunduğu Cuma Buluşması'nda cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Altay, "Dualarıyla ve destekleriyle her zaman yanımızda olan ve şehrimizin geleceği adına gayret gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:55 Kaynak: Bültenler

Selçuklu, Konya, Altay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor

Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:02:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay Belediye Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]