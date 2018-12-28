Başkan Altay, Belediye Camisinde Vatandaşlarla Buluştu
48 dakika önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Belediye Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Cuma Buluşmaları kapsamında Belediye Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Belediye Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan
Özer ile AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat
Koru'nun da bulunduğu Cuma Buluşması'nda cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulundu.
Başkan Altay, "Dualarıyla ve destekleriyle her zaman yanımızda olan ve şehrimizin geleceği adına gayret gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:08 Kaynak: İHA
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