BAŞKAN ALTAY: Birisi Diyor ki; "Suriye\'deki İşlere Biz Talibiz. Arkadaş Sen Önce Önündeki İşi Yap"

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi'nde muhalefet belediye başkanlarına yüklendi. Hayata geçirdikleri Konya tarihi için önemli çalışmaları anlatan Başkan Altay, tüm bu işleri yaparken başka belediye başkanlarının 'engelleniyoruz' edebiyatı yaptığını belirterek, "Bütün polemiklerin merkezindeler. Şimdi yeni gündem SGK borçları… Ya, biz bu kadar işi yaparken SGK borcumuzu ödüyoruz, devlete 1 lira borcumuz yok da size ne oluyor. Zaten hiçbir iş yapmıyorsunuz bari devlete olan yükümlülüğünüzü yerine getirin. En azından bunu yapın" diye konuştu. Suriye'de yaşananların Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ne kadar büyük bir lider olduğunu muhalefet hariç tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Başkan Altay, "Onlar hala öküzün altında buzağı aramaya devam ediyor. Şimdi birisi çıkmış diyor ki; Suriye'deki işlere biz talibiz. Arkadaş sen önce önündeki işi yap. Suriye'nin yanan otobüslere ihtiyacı yok. Suriye'nin yürümeyen merdivenlere ihtiyacı yok. Sen önce şehrine yapman gerekenleri bir yap" dedi. Eleştirilerini Hatay depremi üzerinden sürdüren Altay, "Sizin ne yaptığınızı biz depremde gördük. Ben Hatay'daydım, bütün Konya Hatay'daydı. Geldiniz, fotoğraf çekindiğiniz, gittiniz. Biz hala şu anda Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu yapıyoruz. Onun için diyorum ki, lütfen belediyeciliğe odaklanın. Yurt dışında yapılacak işler konusunda bir ihtiyaç olursa burada Konya Belediyesi olarak Dünya Belediyeler Birliği'nde ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde edindiğimiz tecrübeyi paylaşmaya hazırız" yorumunu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı'nın 8. Olağan Kongresi'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, muhalif medyanın Konya ile ilgili bir şey yazacağında, "AKP'nin kalesi Konya'da!" diye cümleye başlayarak olumlu yazmadığını belirten Altay, "Evet elhamdülillah bu şehir AK Parti'nin kalesi. 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman en yüksek desteği verdi ve bundan sonra da bu teşkilatlar ve bu şehir, AK Parti'nin kalesi olmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek desteği vermeye devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Bugün Konya'ya Gelenler, Konya'nın Belediyeciliğinden Bahsediyor"

Konya Modeli Belediyeciliği birlikte çalışma kültürüne haiz bir belediyecilik anlayışı olarak nitelendiren Başkan Altay, "Bugün Konya'ya gelenler, Konya'nın belediyeciliğinden bahsediyor. 'Konya Modeli Belediyecilik' Türkiye'de tüm belediyelerin örnek aldığı bir model haline geldi" diyerek son dönemde yürüttükleri Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması, Cephanelik ve Ağır Bakım dönüşümleri, Konya'nın kadim tarihini ortaya çıkaracak Sur İçi Projesi, trafik altyapısını güçlendirecek çalışmalar, KONYARAY Banliyö Hattı ve devam eden yeni tramvay hatları gibi Konya tarihi için büyük önem taşıyan projeler hakkında bilgi verdi.

"Beceremiyorsanız Gelin Size Anlatalım"

Tüm bu önemli işleri yaparken başka belediye başkanlarının geldikleri günden beri "Engelleniyoruz, bize bir şey yaptırmıyorlar" edebiyatı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay muhalefete SGK borçları üzerinden yüklenerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün polemiklerin merkezindeler. Şimdi yeni gündem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları… Ya, biz bu kadar işi yaparken SGK borcumuzu ödüyoruz devlete, 1 lira borcumuz yok da size ne oluyor. Zaten hiçbir iş yapmıyorsunuz, bari devlete olan yükümlülüğünüzü yerine getirin. En azından bunu yapın. Eğer beceremiyorsanız gelin size anlatalım. Hem iş yapmak hem hizmet etmek hem de devlete karşı yükümlülükleri yerine getirmek nasıl olur; gelin Büyükşehir olarak anlatalım, Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri olarak anlatalım. Ama arkadaşların gündeminde hiç belediyecilik olmadı. Tek bir hedefleri var; siyasi kariyerlerini bir üste taşımak. Hayallerinde kurdukları makamlara ulaşmak. Bütün yaptıkları işin temelinde bu var ve kamu kaynaklarını kendilerine bu alanı aşmak için kullanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ifade ettim, buradan bir kez daha söylüyorum: Lütfen gelin, belediyeciliği konuşalım. Lütfen gelin, şehirlere neler yaptığımızı konuşalım. Siz de çıkın ve deyin ki şehirlerimize bunları bunları kazandırdık. Biz de sizi alkışlayalım. Ama verdikleri sözler konuşulmasın, yapmadıkları ortaya çıkmasın diye nerede bir polemik var onun üzerinden gündemde kalmayı yeğliyorlar."

"Tüm Dünya Suriye'de Yaşananlardan Sonra Cumhurbaşkanımızın Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Gördü, Bizdeki Muhalefet Hariç"

Suriye'de yaşananların Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ne kadar büyük bir lider olduğunu muhalefet hariç tüm dünyaya bir kez dahagösterdiğini vurgulayan Başkan Altay, "Onlar hala öküzün altında buzağı aramaya devam ediyor. Ama elhamdülillah Suriyeli kardeşlerimize karşı yapmış olduğumuz Ensar görevimizin sonucunu hep birlikte gördük. Şimdi birisi çıkmış diyor ki; Suriye'deki işlere biz talibiz. Arkadaş sen önce önündeki işi yap. Suriye'nin yanan otobüslere ihtiyacı yok. Suriye'nin yürümeyen merdivenlere ihtiyacı yok... Sen önce şehrine yapman gerekenleri bir yap. Ama arkadaşlar temel atmama töreni yapmaya alıştıkları için altyapının ne demek olduğundan haberleri yok, bilmiyorlar, farkında değiller. Marmara Denizi müsilajdan perişan olmuş durumda. İzmir Körfezi'nin durumu ortada. Bunlar oturmuş hala polemik peşinde koşuyor. Önce önünüzdeki işi yapın" diye konuştu.

"Sizin Ne Yaptığınızı Biz Depremde Gördük"

Muhalefete yönelik eleştirilerini Hatay depremi üzerinden sürdüren Altay, "Sizin ne yaptığınızı biz depremde gördük. Ben Hatay'daydım, bütün Konya Hatay'daydı. Geldiniz, fotoğraf çekindiğiniz, gittiniz. Ekibiniz de sizin gibi yaptı. Köşe başlarına araçlarını koydular, fotoğraf karesi yaptılar. Biz hala şu anda Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu yapıyoruz, Konyalılar adına. Hatay'dan elimizi, eteğimizi çekmedik. Onun için diyorum ki, lütfen belediyeciliğe odaklanın. Lütfen şehirlerimizde neler yapıyoruz bunu konuşalım. Yurt dışında yapılacak işler konusunda bir ihtiyaç olursa burada Konya belediyesi olarak Dünya Belediyeler Birliği'nde ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde edindiğimiz tecrübeyi paylaşmaya hazırız. Ama kameralar önünde şov yaparak bu işlerin olmayacağının bilinmesini arzu ederim. Suriye'de çok önemli altyapı işleri var. Suriye'de yapılması gerekenler var. Devletimiz yapılması gerektiği zaman, yapılması gerektiği şekilde ne yapılacağını zaten planlıyor" diye görüş belirtti.

"Biz Konya'ya Hizmet Etmek İçin Gece Gündüz Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Konya'nın tüm Türkiye'de bir model haline geldiğini anlatan Başkan Altay, "Bunda bizi diğerlerinden ayıran en önemli fark birlik ve beraberliğimiz. Sayın bakanlarımız, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz hep birlikte bu şehri sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar, onlar hangi polemiklerin içinde olurlarsa olsunlar, biz Konya'ya hizmet etmeye ve Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.