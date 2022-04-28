UCLG Eş Başkanı Altay, "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi"ne katıldı - Son Dakika
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UCLG Eş Başkanı Altay, "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi"ne katıldı

28.04.2022 12:51
UCLG Eş Başkanı Altay, "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi"ne katıldı

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika'nın New York şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi"ne katıldı.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika'nın New York şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, "Yeni Kentsel Gündem İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Öncelikleri" konulu oturumda katılımcılara hitap ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, kadınların, çocukların, göçmen nüfusun, engelli vatandaşların, yaşlıların ve diğer hassas grupların eşitsizliklerden orantısız şekilde etkilenmeye devam ettiğini anımsattı.

Altay, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için mücadeleye devam etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel insan ihtiyaçlarının temini ve insan haklarının korunması noktasında yeryüzünde yaşayan herkesin adalet duygusunu tatmin edebilecek ortak bir standarda hala gelinememiştir. Bu durum karşısında insanlara en yakın yönetim birimi olarak bizim ortak görevimiz yeni kentsel gündeme dikkatleri çekmek için daha fazla çaba göstermektir. Ancak bu şekilde sürdürülebilir, kapsayıcı, erişilebilir, adil ve güvenli şehirler inşa etmemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşmamız mümkündür."

Toplumlarda en hassas grupların öncelikli olarak korunması gerektiğine dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Hassas gruplardan olan göçmen ve mülteciler konusu güncel bir konu olduğu için ciddiyetle ele alınmalıdır. Göçmen ve yerinden edilmiş nüfusun içerisine geldikleri toplumlara olan olumlu katkılarının farkında olmalı ve tanımalıyız. Yerel ve bölgesel yönetimler, göçü olağan bir durum olarak değil bir statü olarak görmektedir. Göçmenler öncelikle bizim komşularımızdır. Bizim şehirlerimizde, bölgelerimizde yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Bu nedenle diğer tüm vatandaşlarla aynı kamu hizmetlerinden faydalanmaları gerekmektedir."

Altay, göç yönetiminde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü artırılmasının önemine değinerek, "Göçmenlerin insan haklarını muhafaza eden politikalar üretmek ve uygulamak üzere tüm üye devletlerin yerel yönetimlere katılmalarını ve katkı sağlamaları talep ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Huzurlu ve mutlu insanların olduğu bir gelecek, bugün karşılaştığımız sorunların çözümüne ortak katkı sağlamakla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

UCLG Eş Başkanı Altay, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi ne katıldı
UCLG Eş Başkanı Altay, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi ne katıldı
UCLG Eş Başkanı Altay, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi ne katıldı
UCLG Eş Başkanı Altay, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Meclisi ne katıldı

YORUMLAR (1)
  • Bekir Özer: belediyeciligi önce kendileri ogrensinler yol kavşak alt geçit üst geçit nasıl yapılır ögrensinler sonra belediyeciligi vatandaşın hakkı ı yememeyi allahtan korkmayı ögrensinler ondan sonra çıksınlar o büyükşehir belediyesinde ne varda yıktılar hangi yandaşlarına para yedirecekler şu kirizde vatandaş aç aç boş işleri bırakın ama hakkımız çolugunuzdan çocugunuzdan beş beter çıksın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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