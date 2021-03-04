Konya'da ilçelere yapılacak yatırımlar değerlendirildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 ilçenin belediye başkanları ilçelere yapılacak 2021 yatırımlarını istişare etti.

Altay, 2021 yılı yatırım planlamaları kapsamında ilçe belediye başkanları ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Geçen yılın herkes için farklı ve zorlu bir yıl olduğunu belirten Altay, özellikle belediye hizmetlerinin sürdürülmesi ve aksamadan devam etmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Bu süreçte bir yandan sosyal yardımlarla vatandaşlara destek olduklarını, bir yandan da belediyeciliğin temel hizmetlerini aksatmadan birçok çalışma yürüttüklerini kaydeden Altay, şunları kaydetti:

"2020 yılını başarı ile tamamladık. 2021 yılında da ümitle çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında merkezin dışındaki 28 ilçemize yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaparak planlamamızı gerçekleştirmiş olduk. Amacımız taşrada yaşayan insanlarımızın altyapılarının tamamlandığı, sosyal hayata dair eksiklerinin giderildiği, tarımsal ve hayvansal üretimden para kazanmaya başladıkları bir dönem oluşturmak. Bu yıl içinde planlarımızı yapmak adına 28 ilçe belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımız ile birlikte yatırım planlamalarımızı konuştuk. İnşallah bu ay itibarıyla hem ilçe ziyaretlerimize başlayarak yatırım programlarımızı ilan edeceğiz hem de 2021 yılında yapacaklarımızı bir sistematik içerisinde açıklayacağız. Pandemi hepimizin hayatında zorluklar oluşturdu ama tünelin ucundaki ışık gözüktü. Biz de hizmetlerimizi bu bağlamda planlıyoruz. 2021 yılında merkezde ve merkez dışındaki ilçelerimizde aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."