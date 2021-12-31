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Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

31.12.2021 10:59
Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'e bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'e bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Akşehir Gözpınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Jeotermal Ar-Ge Serası'nda incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra Gözpınar, Altuntaş, Karahüyük, Yazla, Adsız, Ortaköy, Gölçayır, Atakent, Doğrugöz, Engilli, Çakıllar ve Reis mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konya'da beldeden mahalleye dönüşen 168 yerleşim yerini ziyaret için çıktıkları yolda Akşehir ile birlikte 85 yerleşim yerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Altay, Ocak ayı içerisinde bu mahallelerin tamamını ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Sonrasında da belediye başkanlarıyla ve ilçe başkanlarıyla 2022 yatırım programını görüşmek üzere bir araya geleceklerini kaydeden Başkan Altay, "Ziyaretler kapsamında hem Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu işleri anlatıyoruz hem de hemşerilerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize gönlünü açan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında bütün vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak ve onları ziyaret etmek için gece gündüz gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kahraman, Tevfik Tığlıoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu'da hazır bulundu.

Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

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Uğur İbrahim Altay, Akşehir, Konya, Altay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altay Akşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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