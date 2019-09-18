Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin emanetidir"
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Başkan Altay: "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin emanetidir"

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, bu toprakların bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu, onlar sayesinde bayrağımızın gökyüzünde gururla dalgalandığını söyledi.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, bu toprakların bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu, onlar sayesinde bayrağımızın gökyüzünde gururla dalgalandığını söyledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Üzerinde yaşadığımız topraklar bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. 1071'den itibaren Anadolu'yu bizlere vatan yapmak için mücadele eden kahraman ecdadımız, tarih boyunca yokluklar içinde dahi kanlarının son damlasına kadar bayrağına ve istiklaline sahip çıkmıştır. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanmaktadır. Bugün ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz, aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemek için çok çalışmak, gelecek nesillere daha müreffeh bir vatan bırakmak boynumuzun borcudur. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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