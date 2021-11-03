Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi taş binayı tanıttı - Son Dakika

"Misafirlerimizi Tarihi Mirasa Uygun Olarak Ağırlayacağız"

Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut binasını beton dayanıklılığının kötü olmasından ve deprem riskinden dolayı yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gelen misafirlerimizi burada Konyalılar adına ağırlayacağız. Sunum merkezimiz ve müzemizle birlikte de Konya'ya gelenlerin Konya'yı tanıdıkları bir bina inşa etmiş olacağız." dedi. Taş Binayla birlikte Konya'da büyük bir dönüşüm inşa ettiklerini ifade eden Başkan Altay, Alaaddin Caddesi'ndeki cephe iyileştirme çalışmaları, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Projeleri ile çevresindeki çalışmaların tamamlanmasıyla Konya'ya gelen ziyaretçileri tarihi mirasa uygun şekilde misafir etmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.