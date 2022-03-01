Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çalışan gençlerle buluştu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı" programında çalışan gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Altay, 28 Şubat'ta yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Cumhurbaşkanımız 20 yıldır canla başla memleketimizi iyi bir yere götürmek için mücadele ediyor. 20 yılda Türkiye çok mesafe kat etti. Yapmamız gereken çok iş var. Hep birlikte bunları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehirle ilgili ciddi faaliyetler yürüttüklerine değinen Altay, şunları kaydetti:

"Eski Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili bir süreç var. Kentsel dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Pandemiden hemşehrilerimiz daha az etkilensin diye rutinin dışında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Konya çok önemli bir yere doğru gidiyor. Altyapı eksiklerimizi tamamlıyoruz, üstyapıyla ilgili işleri halletmeye çalışıyoruz. Bir taraftan gençlikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah 2024'e kadar hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için çaba içerisindeyiz."