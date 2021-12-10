Başkan Altay Çeltik ve Yunak'ın Mahallerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Başkan Altay, mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kahraman, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ve AK Parti İlçe Başkanı Hacı Zuhal ile birlikte Çeltik'e bağlı Gökpınar ve Küçükhasan mahallelerini ziyaret etti.

Daha sonra Yunak'a geçen Başkan Altay; Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve AK Parti İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu ile birlikte Sülüklü, Saray, Piribeyli, Koçyazı, Kuzören ve Turgut mahallerini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konya'nın topyekün kalkınması için ilçe belediyeleriyle, parti teşkilatlarıyla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, "İlçelerimizin ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve başarımızın ardındaki güç kuşkusuz hemşehrilerimizle birlik ve beraberliğimiz. Tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.