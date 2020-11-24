Başkan Altay Cihanbeyli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Cihanbeyli'de süt üreticileriyle bir araya gelerek esnafları ziyaret etti.

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ağabeyli Süt Toplama Merkezinde incelemelerde bulundu. Süt üreticileriyle bir araya gelip istişarelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek ilçe kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Akoğlu'nu ve yeni yönetim kurulunu tebrik etti.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi de ziyaret ederek belediyede gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Altay, Cihanbeyli'ye yeni bir nefes oluşturacak Kent Meydanı projesiyle ilgili sunumları dinlediklerini ve ilçenin çok güzel bir meydana, yeni ticaret alanlarına kavuşacağını belirtti.

"Cihanbeyli'ye 170 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"

Cihanbeyli'ye bir alışveriş merkezi kazandırılması ve yeni otogar yapılmasıyla ilgili konuları da değerlendirdiklerini de kaydeden Başkan Altay, "Mehmet Kale başkanımızın tüm Türkiye'deki incelemeleri neticesinde ortaya koyduğu Hayvan Borsasıyla ilgili projesini istişare ettik. Hep birlikte koordinasyon içinde Cihanbeyli'nin bütün ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Cihanbeyli'mize 170 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem Cihanbeyli ilçemiz hem de şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de, "Gece gündüz, hafta sonu demeden istişare halinde olduğumuz bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendileri her zaman yanımızdalar. İlçem adına Uğur Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Başkan Altay, Cihanbeyli esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. - KONYA