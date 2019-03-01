Başkan Altay Cuma Buluşması Geleneğini Sürdürüyor
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
Cuma buluşmaları kapsamında Karatay
ilçesinde bulunan Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami'nde vatandaşlarla buluştu. AK Parti
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç
ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca
ile birlikte Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve cemaatle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Altay, "Matbaacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettik. Şimdi de hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Memleket İşi Gönül İşi sloganımızla hep birlikte şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini sürdüren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi