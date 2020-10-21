Başkan Altay'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, gazeteciliğin, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yapıldığı takdirde kamuoyunun bilgilenmesini sağlayan çok önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Toplumu aydınlatma hevesiyle hiçbir zorluktan kaçınmayan gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde yapma gayesiyle çalışırken, bazen de bir savaş ortamında bu zorluklarla karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin fedakarlıklarına son olarak Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırdığı sırada savaş bölgesinden canları pahasına bilgi aktarmaya çalışmalarından bir kez daha şahit olduk. Yine 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da gördük ki Türk basını haberleriyle, objektifleriyle darbecilere karşı kahramanca mücadele ederek milletinin yanında yer aldı ve dünyaya da bu konuda önemli bir ders verdi. Dünyanın içinde bulunduğu tüm şartlara rağmen görevlerini büyük bir gayretle yerine getirmekte olan gazetecilere başarılar diliyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyümeye ve güçlenmeye devam eden ülkemizin birlik ve beraberliğinin katlanarak sürdürülmesi için başta basın camiamız olmak üzere hepimize büyük görev düşüyor. Ülkemiz için, milletimiz için hep birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bu düşüncelerle, şehrimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hepsine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."