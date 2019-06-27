Başkan Altay'dan Akşehir ilçesine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, herkesi 5 Temmuz'da başlayacak 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, herkesi 5 Temmuz'da başlayacak 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne davet etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan tarihi Arasta Çarşısı ve İplikçi Camisinde incelemelerde bulunan Başkan Altay'a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da eşlik etti. İncelemeleri sırasında ilçelerdeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan gezi turuna katılan kafileyle karşılaşan Başkan Altay ve Başkan Akkaya katılımcılarla sohbet etti.



İncelemelerinin ardından Akşehir Belediyesine geçen Başkan Altay burada Başkan Salih Akkaya'dan çalışmalar ve yaklaşan Nasreddin Hoca Şenliği hakkında bilgiler aldı. Başkan Altay, Nasreddin Hoca'nın önemli bir değer olduğunu hatırlatarak, ilk kez bu yıl şenliklere Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini söyledi.



Başkan Altay, "Akşehir önemli günlere hazırlanıyor. Bu yılki 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği hazırlıkları sürüyor. 5-10 Temmuz tarihleri arasında inşallah çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Nasreddin Hoca sadece Konyamızın değil ülkemizin en önemli değerlerinden birisidir. Onun tanıtılması Konya ve Akşehir açısından çok önemidir. Bundan dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez bizde bu yıl Akşehir Belediyemize uluslararası bu şenliklerde destek veriyoruz. Bir taraftan da, Konya'dan Akşehir ve Ilgın'ımıza artık günü birlik vatandaşlarımızın ziyaretlerine başladık. Bugün tevafuk oldu, bizde Konya'dan gelen hemşehrilerimizle karşılaştık. Akşehir turizm desteği noktasında en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesidir. İnşallah önümüzde ki, 5 yıllık dönemde restorasyon çalışmaları ve daha sonra bir çok faaliyetlerde Akşehir Türkiye'nin daha çok yakinen tanıdığı ilçelerimizden biri haline gelecektir. Konya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olacaktır. Bunun için ilçe belediyemizle, Milletvekillerimizle birlikte koordineli ve uyum içerisinde yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şimdiden herkesi 5-10 Temmuz tarihinde yapılacak 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize davet ediyorum" dedi.



"Akşehir'e öncelik verilmesi anlamlı"



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da Büyükşehir Belediyesi'nin hep desteğini gördüklerini ve Akşehir'e öncelik verilmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi.



Akkaya şöyle konuştu; "Büyükşehrimizin ve belediye başkanımızın her zaman desteğini gördük. Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde Selçuklu ilçesi ile Akşehir ilçemiz kardeş belediye olmuştur. Burada yaptığımız bir Selçuklu Parkımızda ortak bir protokol anlaşmamız vardır. Bütün destekler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl 60. Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliklerimizi düzenlemiş olacağız ve ilk defa Büyükşehir Belediyemiz de ekonomik anlamda katkı verecek. Geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli etkinliklere Büyükşehir Belediyemizin desteği olmuştu ama ekonomik anlamda destek ilk defa olacak. Buda bizim için önemlidir. Haftada 2 gün ilçelere gezi düzenleme noktasında etkinlikler olmakta. Geçtiğimiz Salı günü birinci tur geldi ve bugünde ikinci tur geldi ve şu anda geziyorlar. Akşehir'den başladılar. Konyalı hemşehrilerimizin ilçeleri tanıması noktasında Akşehir'e öncelik verilmesi ve buradan başlatılması bizim için çok anlamlıdır. Akşehir'imizin Konya nezdinde tanınması anlamında bizlere katkı sağlayacaktır. Yaptığımız tarihi Akşehir evlerinin restorasyonu, tarihi Arasta Restorasyonu hep turizmi geliştirmek anlamındadır ve bu gezi faaliyetlerine çok ivme kazandıracaktır. Bu vesileyle de, düzenlemiş olduğumuz 60. Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliklerimize herkesi davet ediyorum."



Ziyaretinin ardından restorasyonu devam eden tarihi Ermeni Kilisesini gezen Başkan Altay ve Başkan Akkaya, Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Akşehir Evleri ve Nasreddin Hoca Evindeki çalışmaları da inceledi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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