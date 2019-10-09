Son Dakika Haberleri: Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti

Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.

Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, meclis üyeleri ve daire başkanları heyeti ile birlikte Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Altay, Konya'nın birlikte çalışma ve birlikte üretme kültürü olan bir yer olduğunu aktarırken, Ereğli'nin menfaatine olan her hizmet ve kararın arkasında olduklarını belirtti.


"Birlikte çalışma kültürü oluşmuş durumda"


Seçim sürecinin geride kaldığını "Şimdi hizmet zamanı" sözleriyle ifade eden Başkan Altay, "Geçmiş dönemde Selçuk İlçe Belediye Başkanlığı dönemimde Ereğli Belediye Başkanımızla birlikte çalıştık. Şuanda da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında bir birlikte çalışma kültürü oluşmuş durumda. Ereğli'nin ve Konya'nın geleceği için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.


"Konya'yı bir bütün halinde huzura kavuşmuş görmek istiyoruz"


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hüseyin Oprukçu ise, Konya'nın ilçeleriyle bir bütün halinde huzura kavuşmasını arzu ettiklerini ve bunun doğal sonucu olarak Ereğli'de Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir ve beraber olarak ilçenin geleceğini inşa etme gayreti taşıdıklarını söyledi. Başkan Oprukçu, Konya için de Ereğli için de iyi şeyler olmasını istediklerini kaydederek, "Yarın Hakk'ın huzuruna çıktığımızda hayrımızla, hizmetimizle geldik diyebilme şerefine nail olalım istiyoruz. Konya'yı bir bütün halinde huzura kavuşmuş görmek istiyoruz. Bu arzumuzla Ereğli'de hizmet etme gayretindeyiz. Ziyaretlerinizle şereflendirdiniz, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Ziyaret sonunda hediye takdimleri gerçekleştirildi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Altay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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