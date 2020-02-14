Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 Yılı Yatırım Programında başta Konya Metrosu, Konyaray, Çevre Yolu, Lojistik Merkez olmak üzere tüm yatırımlar için ayrılan kaynak nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 Yılı Yatırım Programında başta Konya Metrosu, Konyaray, Çevre Yolu, Lojistik Merkez olmak üzere tüm yatırımlar için ayrılan kaynak nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programında Konya'daki yatırımlara ayrılacak kaynak açıklandı. 2020 Yılı Yatırım Programı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konya adına teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Konya'nın yanında olduğunu, hayal bile edilemeyen birçok büyük yatırımı şehre kazandırdığını söyledi. Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle merkezi bütçeden 2020 yatırımın programında Konyamız için önemli bir kaynak ayrıldı. Bunun içinde; Konya tarihinin en büyük yatırımı olan Konya Metrosunun 21,1 kilometrelik birinci etap inşaatı, araçları ve elektromekanik altyapısı, 17,40 kilometrelik Konyaray (Banliyö) projesi ve araçları, Konya-Karaman-Niğde-Mersin- Adana Yüksek Hızlı Tren Projesi, Lojistik Merkez, Konya Çevre Yolu, Eğiste Köprüsü, bölünmüş yollar ile çeşitli bakanlıklarımızın önemli yatırımları bulunuyor. Konyamız bu yatırımlarla 2020 yılında daha da güçlenecek, bu dönem dünyanın marka şehirlerinden biri haline gelecek inşallah. Bugüne kadar yapılan tüm yatırımlar ve 2020 Yatırım Programında şehrimize ayrılan kaynak nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Genel Başkan Yardımcılarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza Konyamız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Recep Tayyip Erdoğan, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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