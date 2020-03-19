Başkan Altay'dan esnafa ve öğrenciye destek müjdesi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün (Covid-19) etkilerinin en az hissedilmesi amacıyla açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin ardından, ekonomik anlamda çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçirdiklerini açıkladı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs mücadelesine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi karşısında Türkiye'de salgının etkilerinin en az şekilde hissedilmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen ekonomi paketini açıklamasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu zor süreçte devletin, esnafın ve vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Alınan tedbir ve destek kararlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da vatandaşların sağlığı ve güvenliği için koronavirüsle etkin şekilde mücadele ederken ekonomik olarak çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta çeşitli desteklerin uygulanacağı müjdesini vererek, "Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 2 ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenecek. İçişleri Bakanlığımızın kararı ile iş yeri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan iş yerinin kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacak. Bu süreç içinde KOSKİ abonelerimizin suyu hiç bir sebeple kesilmeyecek. Okulların tatil olduğu dönemden önce abonman yükleyen öğrencilerimizin eğitimin normale dönmesiyle yükledikleri ücreti tekrar kullanmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı. - KONYA