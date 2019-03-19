Son Dakika Haberleri: Başkan Altay'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret

Başkan Altay'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret

49 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Altay'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi'nde Başkan Mustafa Buğur ve gaziler ile sohbet eden Başkan Altay, Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında vatan için canını feda eden bütün şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle andıklarını söyledi. Altay, bu toprakların vatan olmasında en büyük payın şehitlerde ve gazilerde olduğunu vurguladı.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'nde Genel Başkan Mustafa Işık ve Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve dernek üyelerini ziyaret eden Başkan Altay, vatan için en değerlilerini feda eden şehit ailelerinin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulamayacağını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]