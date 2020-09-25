İtfaiyeciler Haftası - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altay, mesajında, insan hayatında en önemli konuların başında can ve mal güvenliğinin geldiğini belirtti.

İtfaiye teşkilatının, bu onurlu ve kutsal görevi yerine getirme anlamında çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Bu zor ve meşakkatli meslek maalesef kaza riskini de içerisinde taşıyor. Bu zorlu görevde bütün itfaiyeci kardeşlerime kolaylıklar diliyorum, hepsine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. 306'ncı yılını kutladığımız İtfaiye Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde canı pahasına can kurtaran kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."