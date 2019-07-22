Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Doğanhisar Şehir Konağı'nı inceledi
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Başkan Altay, Doğanhisar Şehir Konağı'nı inceledi

50 dakika önce

Doğanhisar Şehir Konağında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren şehir konaklarının ilçelerin sosyal hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Altay, Doğanhisar Şehir Konağı'nı inceledi, System.String[]
Doğanhisar Şehir Konağında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren şehir konaklarının ilçelerin sosyal hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam Doğanhisar Şehir Konağında incelemelerde bulundu. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelere önemli yatırımlar kazandırdıklarını, ilçelerin en önemli kazanımlarından birisinin de şehir konakları olduğunu belirten Başkan Altay, şu ana kadar 16 ilçede şehir konaklarının tamamlandığını dile getirdi. Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren şehir konaklarının dört ilçede daha yapımının devam ettiğini, bunlardan birisinin de Doğanhisar Şehir Konağı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Doğanhisar Şehir Konağını yıl sonuna kadar tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Burası; yüzme havuzu, saunası, meslek edindirme kurs alanları, toplantı salonları ile ilçemizin sosyal hayatı için önemli katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
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