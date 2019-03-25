Başkan Altay, Doğanlar Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, Doğanlar Mahallesinde bulunan Muhammed-ül Emin Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla bölgeye halkıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, Doğanlar Mahallesinde bulunan Muhammed-ül Emin Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla bölgeye halkıyla buluştu.



Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, 22. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Halil Ürün, Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de katıldı.



"Hep birlikte Konya için çalışacağız"



Amaçlarının şehre hizmet etmek olduğunu belirterek, Doğanlar Mahallesi sakinlerine bu zamana kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, "Bu dönem, özellikle merkez ilçelerimizde hep eskiden tanıştığımız, bir arada çalıştığımız arkadaşlarımızla huzurunuzdayız. Bu dönem çok daha koordineli olduğumuz bir dönemdeyiz ve daha şanslıyız. Genel Başkan Yardımcımız ve iki bakanımız var. Hep birlikte Konya'ya hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.



"Adaylara oy verirken gönlünüz rahat olsun"



Konya'nın gelinen noktada standardının çok yükseldiğine dikkat çeken Halil Ürün, "Konya'da adaylarımızın hepsinin çok düzgün olduğunu ifade etmek istiyorum. Gönlünüz rahat olsun. Birlik olalım, günümüzü iyi değerlendirelim. Son ana kadar var gücümüzle çalışalım. Burada hanım yoğunluğu var. Hanımlar, kendinizi güçlü olarak görün" ifadelerini kullandı.



"Edindiğimiz tecrübeyi Karatay'a aktaracağız"



Halil Ürün döneminden başlayarak dört belediye başkanıyla birlikte belediyecilik hizmetlerini tecrübe ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Hasan Kılca da, "Bundan sonraki dönemde de inşallah, Konya'mızın tarihi ve turistik kalbi olarak nitelendirdiğimiz Karatay ilçemize hizmet edeceğiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayırlı olur diye ümit ediyorum. Rabbim mahcup etmesin" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Altay, Ürün, Kılca ve Genç, Kur'an Kursunda öğrenim gören çocukları ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet etti. - KONYA

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