Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Altay, Konya'da kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımını, Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki ziyaretinde nisan ayında Peru'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Takımın 2021 yılının Ekim ayında İtalya'da Avrupa Şampiyonluğu hedefine ulaştığını hatırlatan Altay "Avrupa Şampiyonu olarak kendinizi ispatladınız. Allah'ın izniyle sırada dünya şampiyonluğu var. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Şampiyona için dünyanın öbür ucunda da olsanız tüm ülke olarak kalbimiz her daim sizinle olacak." ifadelerini kullandı.