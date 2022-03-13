Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret

13.03.2022 13:33
Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Altay, Konya'da kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımını, Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki ziyaretinde nisan ayında Peru'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Takımın 2021 yılının Ekim ayında İtalya'da Avrupa Şampiyonluğu hedefine ulaştığını hatırlatan Altay "Avrupa Şampiyonu olarak kendinizi ispatladınız. Allah'ın izniyle sırada dünya şampiyonluğu var. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Şampiyona için dünyanın öbür ucunda da olsanız tüm ülke olarak kalbimiz her daim sizinle olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret
Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret

YORUMLAR
500
Galatasaray: 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir' Galatasaray: 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir' Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı

Down Sendromlular, Futsal, Milli, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Altay'dan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement