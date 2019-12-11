Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci ve üçüncü olarak Çin'de düzenlenecek Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na katılmaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci ve üçüncü olarak Çin'de düzenlenecek Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na katılmaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi.


Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci olan İzzet Bezirci İlkokulu ve üçüncü olan Bilgehane Robotik Kodlama Takımları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Çin'de düzenlenecek Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında Konya'yı temsil edecek öğrencileri tebrik eden Başkan Altay, belediye olarak birçok faaliyet yürüttüklerini ancak asıl yapmaları gerekenin nesillere yatırım yapmak olduğunun altını çizdi. "Geleceği inşa etmek için çocuklara ihtiyacımız var" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bir araya gelip iddialı bir şey ortaya koymak ve gidip yurtdışında bir yarışmada yarışmacı olabilmek zor bir karar aslında. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Şehrimizin böyle bir temsilde bulunması önemli. Büyükşehir olarak her zaman katkı ve desteğe hazırız. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceklerinden eminim. Ama sonuç ne olursa olsun önemli olan oraya gidip irade gösterip, medeni cesaret gösterip yarışmak. Geçen yıl giden ekip başarılı olmuştu inşallah sizler de aynı başarıyı gösterirsiniz" diye konuştu.


İzzet Bezirci İlkokulu Müdürü Hüseyin Şenol Doğru da, kendilerine böyle bir fırsat verildiği için Başkan Altay'a teşekkür ederken, öğrencilerin Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Konya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine emin olduklarını söyledi.


Ulusal Eğitim Robotları Yarışması (WER) her yıl Çin'de gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 100 ülkeden 500 binden fazla öğrenci katılıyor. Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Robotik Yazılım Sınıfında eğitim gören Karatay Bedir Kız Kuran Kursu'ndan 11 kız öğrenci Dünya Robot Yarışmasına katılmış ve "En Çok İlgi Çeken Takım" ödülünü kazanmıştı. - KONYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Son Dakika Haberleri
21:12 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
21:10 Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
21:10 Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı - Son Dakika
21:10 Denizli Valiliğinden "huzurevinde şiddet iddialarına" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
21:09 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan'dan ilk açıklama - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]