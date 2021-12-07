Başkan Altay: En Önemli Önceliğimiz Gönüllere Girmek - Son Dakika

Başkan Altay, Sarayönü'nde ilk olarak Ladik, Başhüyük, Gözlü, Kadıoğlu, Çeşmelisebil ve Kurşunlu mahallelerini ziyaret ederken, ziyaretlerde Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ile AK Parti İlçe Başkanı Gamze Karacan da yer aldı. Mahallelerde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Daha sonra AK Parti Sarayönü İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 75. İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılarak partililerle bir araya gelen Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak el ele vererek çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE ÜLKEMİZİ 2053'E, 2071'E TAŞIYACAĞIZ"

Yeni Büyükşehir Yasası'nın en iyi uygulandığı şehirlerden birisinin Konya oldu olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Altyapı eksiklerin hızla tamamlanması, ilçelerde yaşayan insanların gelirinin artırılması ve sosyal, kültürel eksiklerin giderilmesi olarak yola çıkarken üç ana hedef belirlemiştik. Sarayönü koordinasyon anlamında en üst seviyede olduğumuz ilçelerimizden. Başkanımıza Sarayönü'müze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte kalan eksikleri tamamlayacağız. Hizmet ne kadar fazla olursa olsun insanların gönlüne girmek bizim en önemli önceliğimiz. Hemşehrilerimizin desteğiyle daha fazla hizmet yapmak için çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte 2023'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yine açık ara seçtirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizi 2053'e, 2071'e taşıyacağız." dedi.

AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mehmet Ay, "Tüm şehrimizi mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkımızla kucaklaşıp çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerin tarihini 2023 Haziran olarak ilan etti. Bizler de o zamana kadar çalışmalarımızı tamamlayıp seçimlerde yeni bir zafer kazanarak tekrardan Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz." diye konuştu.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe merkezimize ve 26 mahallemizin tamamında vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.