3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Altay mesajında, Büyükşehir Belediyesi olarak "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla engelli vatandaşlarla engelsiz bir Konya'yı inşa ettiklerini belirtti.

Engelsiz şehir kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktaran Altay, " Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Engelsiz Mekanlar Projesi' başta olmak üzere evde bakım hizmetleri, Sosyal Kart, Tarıma Engel Yok, Sanatla Engelsiz Hayat, Engelsiz Mehter Takımı, yüzde 40 ve üzeri engelli öğrencilerimize ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim yardımı gibi birçok örnek projeyle örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay ayrıca, Engelli Destek Merkezi (ENDEM) ile sosyal belediyecilik anlayışı gereği çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Engelli hemşerilerimizin yanında olmak, onlarla daha yakın ilişki kurmak ve şehrimizin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçlarını daha hızlı belirlemek için 3 bin 800'den fazla üyemize hizmet vermeye devam ediyoruz. Her alanda gösterdikleri azim ve gayretleriyle, elde ettikleri başarıyla şehrimizi ve ülkemizi her daim gururlandıran tüm engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen program ve etkinliklerin, engelli kardeşlerimize olan hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum."