Başkan Altay: "Fatih'in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, "Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, " Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek düzenlenen toplantıya başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay kararıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuştu. Başkan Altay, "Bugünlerde şükrettiğimiz, beklediğimiz bir konunun halledilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden camii olarak açıklamasıyla ilgili Danıştay bir karar verdi. 24 Kasım 1934'ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya inşallah 24 Temmuz Cuma günü tekrar cemaatle buluşmuş olacak. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımı iletiyoruz. İnşallah cemaatiyle de Ayasofya tüm dünyaya örnek bir mescit, camii olarak aslına rücu etmiş olacak. Bizim yaşlarda hepimizin Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili duygu ve düşüncesi bellidir. Bunu görmek bizlere nasip oldu. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu imzayı atmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Başkan Altay: 'Fatih'in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu' - Son Dakika
Son Dakika 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gitti 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk