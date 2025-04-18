Başkan Altay: "Fenni Fırın'da En Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Hizmeti Sunuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Fenni Fırın'da En Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Hizmeti Sunuyoruz"

Başkan Altay: "Fenni Fırın\'da En Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Hizmeti Sunuyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fenni Fırın'ın ikinci etabında basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

18.04.2025 21:04
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Hizmete alınan ikinci etapla birlikte günlük ekmek üretim kapasitesinin 150 bine ulaştığını belirten Başkan Altay, temel amaçlarının fiyatları regüle etmek olduğunu vurguladı. Başkan Altay, "Fenni Fırın Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi. Vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Fenni Fırın'ın ikinci etabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Fenni Fırın'ın hizmet vermeye başlayan ikinci etabını basın mensuplarıyla birlikte inceleyen Başkan Altay, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Fenni Fırın'ın Konyalılara hijyenik ekmek üretmek amacıyla 1927 yılında kurulduğunu ancak 1985'te yol genişletme faaliyetleri kapsamında ortadan kalktığını anımsattı.

Başkan Altay: 'Fenni Fırın'da En Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Hizmeti Sunuyoruz'

Günlük 150 Bin Ekmek Kapasitesine Ulaşıldı

Halk ekmeğin adını 2023 yılı Ağustos ayında Fenni Fırın yaparak hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bugün itibariyle günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Burası Konya'nın en hijyenik tesislerinden birisi. 9 tane 30 tonluk paslanmaz çelikte depoladığımız unları el değmeden hamur haline getirilip 33 metrelik tünelde yine hiç insan eli değmeden hijyenik bir şekilde üretilerek en son paketleme aşamasına kadar getirdiğimiz bir tesiste bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Somun, Ekşi Mayalı ve Tam Tahıllı Ekmek Üretimi de Yapılıyor

Fenni Fırın'ın Konya'nın en önemli markalarından biri haline geldiğini dile getiren Başkan Altay, "Ayrıca tesisimizde yarı otomatik 90 bin sandviç ekmek ve 25 bin simit üretimi gerçekleştiriyoruz. Simitlerimizi 'BÜFEM' markası adı altında 5 liradan, hatta simit-çay 10 lira, simit-ayran 10 liradan vatandaşımıza en ucuz bir şekilde ulaştırıyoruz. Şu anda Fenni Fırın Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi. Günlük 150 bin kapasitesi var. Ayrıca Konya'nın vazgeçilmezi olan 8 bin somun ekmeği el işçiliğiyle üretiyoruz. Ekşi mayalı, tam tahıllı olmak üzere farklı çeşitlerde ekmekler de üretmeye devam ediyoruz. Fenni Fırınımızın yeni etabının da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Altay: 'Fenni Fırın'da En Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Hizmeti Sunuyoruz'

Ereğli'ye de Fenni Fırın Kurulacak

Başkan Altay, özellikle ilçelerden çok yoğun talep olduğunu, ilk etapta halk ekmeği bulunmayan Ereğli'de yeni bir tesis yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, Ereğli Devlet Hastanesi'nin yanında imar uygulamalarını gerçekleştirdiklerini ve en kısa sürede Ereğli'nin de Fenni Fırın'a kavuşmuş olacağını kaydetti.

Temel Amaç Piyasayı Dengelemek

Temel amaçlarının fiyatları regüle etmek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "150 bin kapasite ile Konya'daki tüm ekmek üretimini sağlamamız mümkün değil. Fırıncılarımız da bunun en önemli parçası ama biz vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şu anda 52 büfemizde bu satışı gerçekleştiriyoruz. 122 personelle Fenni Fırınımız Konya'mıza önemli hizmetlerde bulunuyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da vatandaşımızın en hijyenik şekilde gıda ürünlerine ulaşması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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