Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi kolektör hattı tamamlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde kanalizasyon alt yapısını güçlendirmek, sel ve taşkınları önlemek amacıyla yürüttükleri kolektör hattı çalışmaları kapsamında Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'nın tamamladığını belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da mevcut kanalizasyon sisteminin daha sağlıklı hale getirilmesi ve 2050'ye kadar sorunsuz çalışması hedefiyle 40 kilometre yeni kolektör hattı projelendirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda 1. Bölge Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı, Karatay Sanayi Kolektör Hattı, Sille Ak-Barış Caddesi Kolektör Hattı, Real-Otogar Kolektör Hattı ve Akıncılar-Aydınlıkevler Kolektör Hattı'nın ardından Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'nı da bitirdiklerini belirten altay, şunları kaydetti:

"Ayrıca 1. Bölge Sancak-Büsan Kolektör Hattı ile Ereğli Çevre Yolu 3. Bölge Ana Kolektör Hattı projeleri de yatırım planına alındı. Tüm bu çalışmaların 2023 sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından toplam 7,9 milyon lira yatırımla 1600 milimetre çapında, 5 metre derinliğinde ve 4,6 kilometre uzunluğundaki Gazze-Tıp Fakültesi Kolektör Hattı'yla bölgedeki kanalizasyon hatları debi rahatlığına kavuşturuldu. Meram Eski Yol, Meram Yeni Yol, Meram Yaka caddelerinden merkeze intikal eden hatların Gazze Caddesi Antalya Çevre Yolu'nda bulunan kolektör hattına bağlantısını gerçekleştiren KOSKİ, bu sayede Havzan, Armağan, Melikşah, Alavardı mahallelerinde meydana gelebilecek muhtemel taşkın riskini de ortadan kaldırdı."