Başkan Altay Genç KOMEK yaz okulu öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altay, 17 bin öğrenciyle Konya merkez ve ilçelerde 69 binada başlayan Genç KOMEK Yaz Okulu'nun hayırlı olmasını diledi.

7-16 yaş arası çocuklara Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat eğitimleri verilen Genç KOMEK'in bir marka haline geldiğini kaydeden Altay, bu yıl 29 Ağustos'a kadar devam edecek eğitimlerde her öğrenciye 6 ders saatinin 3'ünde Dinimiz-Değerlerimiz, diğer 3 saati de spor ve sanat eğitimleri verildiğini kaydetti.

Her öğrencinin haftada en az bir defa havuza gideceğini ve çok sayıda spor branşına katılarak turnuvalarda ter dökeceğini vurgulayan Başkan Altay, ayrıca Robotik Kodlama, Yabancı Diller ve İleri Seviye Kur'an-ı Kerim branşlarında ihtisas eğitimleri de verileceğini söyledi.

Bu yıl ilk defa; Medya Okur Yazarlığı, Çocuk Korosu, Taekwando-Judo, Halk Oyunları branşlarında da çocuklara eğitim verileceğini kaydeden Başkan Altay, "Çocuklarımız Kent Ormanı Genç KOMEK Oyun Kampı, tiyatro gösterileri, Konya gezileri, Kariyer Buluşmaları ile dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Ayrıca, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulunda zihinsel ve fiziksel engelli, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulunda ise işitme engelli çocuklarımıza Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri veriliyor. Yaptığımız tüm çalışmalarla çocuklarımızın gelişimine, milli ve manevi değerlerine katkı sağlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.