Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cemil Meriç Anadolu Lisesi, Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konya Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Altay, fırsat buldukça okulları ziyaret etmeye önem verdiğini belirterek, "Konya'mızın üç güzide okulunda öğrencilerimizle buluştuk. Gençlerle aramızda tarifini kelimelere sığdıramadığım çok güzel bir muhabbet var." ifadesini kullandı.

Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Altay, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan "23 Nisan" mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılca mesajında, belediye olarak 23 Nisan 1920'nin ruhuyla çocuklara çok daha güzel bir Karatay bırakabilme hedefiyle yorulmadan ve dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kılca, şunları kaydetti:

"23 Nisan, vatan toprakları işgal edilmeye çalışılan Türk milletinin, bütün yokluklara rağmen istiklal ve istikbalini kurtaracağına dair bağrında taşıdığı sarsılmaz inancın, eğilmez iradenin vücut bulduğu ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ülküsüyle tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesiyle gelecek, onun asli sahiplerine emanet edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten "23 Nisan" mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan 1920'nin "Milli Mücadele"nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Büyük, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza 'bayram' günü olarak armağan etmesi de milli mücadele ruhunun nesilden nesle aktarılmasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Büyük, 23 Nisan'ın dünyada bir başka eşi olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla taşıyacak çocuklarımız başta olmak üzere, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Millet olarak sağlık ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum."