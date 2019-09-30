Son Dakika Haberleri: Başkan Altay: "Gönüllü itfaiyecilikte örnek uygulamalar yapıyoruz"
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Başkan Altay: "Gönüllü itfaiyecilikte örnek uygulamalar yapıyoruz"

1 saat önce

İtfaiye Teşkilatı'nın 305'inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak gönüllü itfaiyecilikte Türkiye'ye...

Başkan Altay:

İtfaiye Teşkilatı'nın 305'inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak gönüllü itfaiyecilikte Türkiye'ye örnek uygulamalar yaptıklarını söyledi.


İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. İtfaiye teşkilatının 305'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Başkan Altay, Konya İtfaiyesi'nin Osmanlı'dan günümüze kadar önemli hizmetler yürüttüğünü ifade etti. İtfaiyecilerin 24 saat esasına göre fedakarca çalıştığını kaydeden Başkan Altay, "Konya, 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük belediyesi. Bu coğrafyada zorlu şartlarda arkadaşlarımız hizmet etmeye devam ediyor. İhtiyacımız olduğunda yanımızda hissetmek istediğimiz teşkilat için her türlü hazırlığımız tamam. Gönüllü itfaiyecilikte de Türkiye'ye örnek uygulamalar yapmaya devam ediyoruz. Gördüğümüz birkaç büyük yangında da bizzat şahitlik ettik. İtfaiyecilerimiz canlarını hiçe sayarak şehrimize önemli hizmetlerde bulunuyorlar. Tüm itfaiyeci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KONYA

İtfaiye, Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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