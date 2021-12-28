Konya Büyükşehir Belediyesi gübre olarak kullanılan arıtma çamuruyla çiftçiye destek oluyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gübre olarak kullanılan arıtma çamuruyla çiftçiye destek olduklarını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri'nde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan, hem enerji elde edildiği hem de yüksek verimli organik gübre özelliği sayesinde çiftçilere katkı sağlandığı kaydedildi.

Açılmada ayrıca, Türkiye'de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nce Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde oluşan stabilize arıtma çamurlarının talep eden kullanıcılara ücretsiz verilmesinin sağlandığı bilgisine de yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arıtma çamurlarının halen toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı kullanıldığını belirterek, Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri'nde yıllık ortalama 35 bin ton arıtma çamuru üretildiğini belirtti.

Gerekli resmi onay süreçleri sonucunda alınabilen arıtma çamurlarının organik değerlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle mısır, buğday, arpa ve yonca gibi ürünlerde organik gübre kullanımı ile verim daha da artıyor. Arıtma çamurunun bertaraf için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılmaktayken, organik gübre değeri olan arıtma çamurunun, ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil; hammadde olarak değerlendirilebileceği belediyemizin uygulamaları ile somut hale gelmiştir. Gübre olarak kullanılan arıtma çamuruyla çiftçimize destek oluyoruz."