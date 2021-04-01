Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hadimli çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent, Hadim ve Bozkır'da ilçe belediyeleri ve ilçe esnafını ziyaret ederek, Hadim'de çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıtım programına katıldı.

İlçedeki ceviz dağıtım programında konuşan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli önceliklerinden birisinin merkez dışında yaşayan vatandaşların tarımsal ve hayvansal gelirlerini artırmak ve üretimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Çiftçilere 2014 yılından bu yana 67 milyon liralık fidan ve fide desteğinde bulunduklarını dile getiren Altay, "Hadim'de de yapacağımız meyve fidanı desteğine cevizle birlikte başlıyoruz. Sertifikalı olarak dağıttığımız fidanları vatandaşlarımız inşallah kullanacak ve gelirlerinin artmasını sağlayacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Taşkent'e geçen Altay, ilçenin en büyük problemi olan atık su arıtma tesisine bu yıl başlamayı planladıklarını paylaştı.

Altay, Taşkent'ten sonra Bozkır'a yaptığı ziyarette, şunları kaydetti:

"2021 programımızı da belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla kararlaştırdık. Başta yeni itfaiye ve otogar olmak üzere Bozkır'ın eksiklerini tamamlamak için gayret ediyoruz. 31 ilçemizin olduğu gibi Bozkırımızın da eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah 2021 programında hız kesmeden bütün işleri yapmaya çalışıyoruz."

İlçe programlarına AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Adabalı, Rıfat Çenesiz ve Ahmet Fidan ile AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, 2020'de Konya genelinde çiftçilere ceviz, elma, asma, ahududu ve böğürtlen olmak üzere yaklaşık 55 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiği, bu yıl Mart ayında başlattığı 55 bin fide ve fidan desteklemesinin de Nisan ayının sonunda kadar devam edeceği belirtildi.