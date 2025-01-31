Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi - Son Dakika
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Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi

Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii\'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde yıkılan ve restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ihya sürecinde önemli bir aşamanın geride kaldığını söyledi. Başkan Altay, "Çalışmaları adeta bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi titizlikle sürdürüyoruz.

31.01.2025 12:32
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Taşların imalatı, duvarların örülmesi, pencerelerin ve şadırvan çatısının yeniden oluşturulması gibi işlemlerden sonra caminin yeniden imal edilen ahşap kubbe kısmı da yerine yerleştirildi. Konya-Hatay kardeşliği adına restorasyonunu sürdürdüğümüz Habib-i Neccar Camii, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Müslümanların buluşma noktası, duaların yükseldiği kutlu bir mekân olmayı sürdürecek" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarıyla 6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremlerin ardından Hatay'da yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'nin takdirini kazandığını anımsattı.

Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi


"Adeta Bir Yapbozun Parçalarını Tamamlar Gibi Titizlikle Çalışıyoruz"

Depremlerde büyük oranda yıkılan Hatay'ın simge yapısı Habib-i Neccar Camii'ni tekrar ayağa kaldırma konusunda üstlendikleri sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta yaşadığımız acı felaket sadece binaları değil, tarihimizi, kimliğimizi ve hatıralarımızı da derinden sarstı. Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii'nin de büyük oranda yıkıldığını gördüğümüzde bu mukaddes emaneti yeniden ayağa kaldırmanın bizim için bir vazife olduğunu hissettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihimize, kültürümüze ve inancımıza sahip çıkmak adına hiç vakit kaybetmeden Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği yaparak restorasyon çalışmalarına başladık. İşe başladığımız ilk günden beri adeta bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hamdolsun restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktık. Taşların imalatı, duvarların örülmesi, pencerelerin ve şadırvan çatısının yeniden oluşturulması gibi işlemlerden sonra son olarak caminin yeniden imal edilen ahşap kubbe kısmı da başarılı şekilde yerine yerleştirildi. Yapının her bir taşını, her bir detayını büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak bu manevi yapıyı yeniden ibadete açmak için sabırsızlanıyoruz."

Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi

Başkan Altay Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, "Tüm ekip arkadaşlarımıza, bilim insanlarına, Konyalılara, müteahhit firmaya ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere, tarihimize ve manevi değerlerimize sahip çıkma bilinci nasip etsin. Konya-Hatay kardeşliği adına restorasyonunu sürdürdüğümüz Habib-i Neccar Camii, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Müslümanların buluşma noktası, duaların yükseldiği kutlu bir mekân olmaya devam edecek" dedi.

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haberler Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İmal Edilen Ahşap Kubbesi Yerine Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filozof sn.:
    Bu camilere imamlara boş yere harcanan parayı 5 sene ülkeye fabrika yapılsa inanın almanlar bize çalışmaya geliyordu ve kişi başı milli gelir 80 bin dolardı ama malesef boşa savruldu 2 2 Yanıtla
  • A R:
    Habib-Neccar’ın, Şem’un Safa’nın, Havariler Yuhanna ve Pavlos’un mezarları duruyor mu? Depremde mezarlar hasar görmüş mü? 4 0 Yanıtla
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